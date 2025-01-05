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ВСУ ударили по авто с российскими журналистами в ДНР по предварительному сговору

Украинские военнослужащие совершили атаку на автомобиль с российскими журналистами на отрезке дороги Горловка — Донецк по предварительному сговору. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы следствия.

Источник: Life.ru

Как поясняется в тексте, командиры ВСУ и чиновники из Минобороны Украины были в курсе готовящейся атаки по гражданской машине и даже были обговорены все детали. Следователи намерены установить точный и полный круг лиц, отдавших приказ об обстреле автомобиля, а также выяснить личности непосредственных исполнителей.

Как сообщал Life.ru, вечером 4 января беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка, в результате чего погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, пятеро его коллег, среди которых были двое журналистов «Блокнота», получили ранения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал работу погибшего военкора символом смелости и непоколебимого духа. СК России возбудил уголовное дело по факту гибели военкора.