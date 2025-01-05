ВСУ ударили по авто с российскими журналистами в ДНР по предварительному сговору

Как поясняется в тексте, командиры ВСУ и чиновники из Минобороны Украины были в курсе готовящейся атаки по гражданской машине и даже были обговорены все детали. Следователи намерены установить точный и полный круг лиц, отдавших приказ об обстреле автомобиля, а также выяснить личности непосредственных исполнителей.