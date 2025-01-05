Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Кировом

Ранее сообщалось, что пять сестёр погибли при пожаре в частном доме в Абхазии, который по ошибке устроила их бабушка. Пожилая женщина растопила печь бензином, перепутав его с соляркой. Сильное возгорание быстро охватило деревянный дом, спящие девочки погибли. Сёстрам было от полутора до восьми лет.