Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Кировом

В Кировской области горит жилой дом. Видео © Telegram / МЧС России.
«В посёлке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Сотрудники МЧС России эвакуировали 3 человек. При тушении обнаружены 2 погибших», — уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что пять сестёр погибли при пожаре в частном доме в Абхазии, который по ошибке устроила их бабушка. Пожилая женщина растопила печь бензином, перепутав его с соляркой. Сильное возгорание быстро охватило деревянный дом, спящие девочки погибли. Сёстрам было от полутора до восьми лет.