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Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту отравления на базе отдыха

Несколько семей с детьми почувствовали недомогание после новогоднего угощения.

Источник: АиФ

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту отравления на базе отдыха, сообщают в надзорном ведомстве республики.

В сети Интернет появилось видеообращение жительницы Москвы, в котором она сообщила о массовом пищевом отравлении на горнолыжном комплексе в г. Октябрьский. Несколько семей с детьми, проживавших в гостевом доме комплекса три дня, почувствовали недомогание после новогоднего угощения, предоставленного базой отдыха.

Прокуратура организовала проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего и оценить соблюдение санитарных норм. По ее результатам будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Прокуратура