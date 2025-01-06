Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту отравления на базе отдыха, сообщают в надзорном ведомстве республики.
В сети Интернет появилось видеообращение жительницы Москвы, в котором она сообщила о массовом пищевом отравлении на горнолыжном комплексе в г. Октябрьский. Несколько семей с детьми, проживавших в гостевом доме комплекса три дня, почувствовали недомогание после новогоднего угощения, предоставленного базой отдыха.
Прокуратура организовала проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего и оценить соблюдение санитарных норм. По ее результатам будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.