Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту отравления на базе отдыха

В сети Интернет появилось видеообращение жительницы Москвы, в котором она сообщила о массовом пищевом отравлении на горнолыжном комплексе в г. Октябрьский. Несколько семей с детьми, проживавших в гостевом доме комплекса три дня, почувствовали недомогание после новогоднего угощения, предоставленного базой отдыха.