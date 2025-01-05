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На базу отдыха в Башкирии прибыла инспекция после поста SHOT ПРОВЕРКИ о мышах

Роспотребнадзор проводит проверку на базе отдыха «Уязы-Тау» в городе Октябрьский в Башкирии после жалоб туристов из Москвы на антисанитарию. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование домиков отдыха, мест питания отдыхающих с применением лабораторных исследований. Информация отдыхающих относительно качества питания и антисанитарных условий в домиках, включая наличие мышей и следов их обитания также подлежит проверке», — говорится в публикации.

Группе отдыхающих, которые жалуются на недомогание и лечатся самостоятельно, рекомендовано обратиться за медицинской помощью. К проверке уже подключились Прокуратура и СК.

Как уже писал Life.ru, семья из Москвы отравилась на базе отдыха в Башкирии — за 200 тысяч вместо элитного отдыха они получили мышей в номере и их экскременты, а ещё подцепили ротавирус в первый же день нового года.