На базу отдыха в Башкирии прибыла инспекция после поста SHOT ПРОВЕРКИ о мышах

«Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование домиков отдыха, мест питания отдыхающих с применением лабораторных исследований. Информация отдыхающих относительно качества питания и антисанитарных условий в домиках, включая наличие мышей и следов их обитания также подлежит проверке», — говорится в публикации.
Группе отдыхающих, которые жалуются на недомогание и лечатся самостоятельно, рекомендовано обратиться за медицинской помощью. К проверке уже подключились Прокуратура и СК.
Как уже писал Life.ru, семья из Москвы отравилась на базе отдыха в Башкирии — за 200 тысяч вместо элитного отдыха они получили мышей в номере и их экскременты, а ещё подцепили ротавирус в первый же день нового года.