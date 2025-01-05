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Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после попытки атаки дрона ВСУ

Нововоронежская атомная электростанция функционирует в обычном режиме после попытки атаки украинского дрона. Об этом сообщила пресс-служба объекта.

Источник: Life.ru

«В настоящее время Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком», — говорится в сообщении пресс-службы станции.

Там добавили, что уровень радиации находится в пределах нормы и соответствует естественным природным показателям.

Как ранее сообщал Life.ru, сегодня, 5 января, украинский дрон пытался атаковать Нововоронежскую АЭС. Украинская атака была сорвана около часа ночи. К счастью, никто не пострадал.