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Выброс мазута впервые зафиксирован в крымском Судаке

Выброс мазута впервые зафиксирован на территории Судака в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: Life.ru

В районе бухты Касель, от мыса Француженка до парохода «Багратион», обнаружено незначительное загрязнение песчаной местности протяжённостью два километра.

Напомним, это последствия случившегося 15 декабря в Керченском проливе столкновения двух танкеров с мазутом. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Всего, по официальным данным, в акваторию моря попадут 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От разлива страдает и животный мир: к настоящему моменту в Чёрном море нашли мёртвыми уже 32 дельфинов.