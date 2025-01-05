Выброс мазута впервые зафиксирован в крымском Судаке

Напомним, это последствия случившегося 15 декабря в Керченском проливе столкновения двух танкеров с мазутом. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Всего, по официальным данным, в акваторию моря попадут 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От разлива страдает и животный мир: к настоящему моменту в Чёрном море нашли мёртвыми уже 32 дельфинов.