Гонявшего по центру Казани на крыше малиновых «Жигулей» Гринча ищет полиция

В социальных сетях появился видеоролик с необычным автопробегом, на котором мужчина в костюме Гринча мчится на крыше автомобиля по самому центру города. На фоне можно увидеть Центральный стадион и Казанский Кремль. Инспекторы быстро идентифицировали 25-летнего водителя, который уже успел оплатить несколько штрафов на сумму 5250 рублей и прошёл профилактическую беседу. Однако «похитителя Рождества» пока не удалось задержать; сотрудники продолжают его поиски и планируют провести беседу и с ним.