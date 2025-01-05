В Харьковской области украинский дрон врезался в машину с четырьмя детьми

Ранее Life.ru рассказывал, как украинские операторы БПЛА атаковали автомобиль с российскими журналистами в Донецкой Народной Республике. При этом удар не оказался случайным, а был заранее спланирован с чиновниками Минобороны Украины. Напомним, в результате удара погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, пятеро его коллег, среди которых были двое журналистов «Блокнота», получили ранения.