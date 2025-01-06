Водитель внедорожника в Минске не справился с управлением и врезался в забор

По предварительной информации, сегодня около 17.40 21-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь по ул. Солтыса, при выборе скорости движения не учел погодные условия и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вошел в неуправляемый занос и выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с забором частного дома. В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.