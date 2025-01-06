Водитель внедорожника в Минске не справился с управлением и врезался в забор

По предварительной информации, сегодня около 17.40 21-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь по ул. Солтыса, при выборе скорости движения не учел погодные условия и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вошел в неуправляемый занос и выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с забором частного дома. В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги в направлении движения.