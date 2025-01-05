ФБР: устроивший теракт в Новом Орлеане посещал Египет и Канаду в 2023 году

«Мы отследили, что Джаббар совершил поездку в Каир, Египет, в период с 22 июня по 3 июля 2023 года. Через несколько дней, 10 июля, он полетел в Канаду, в провинцию Онтарио, и вернулся в США 13 июля. Наши агенты занимаются получением ответов на вопросы о том, куда он ходил, с кем встречался и как эти поездки связаны с его действиями в Новом Орлеане», — сказал он.