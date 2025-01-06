В Минске от удара током погиб подросток

По данным следствия, сегодня вечером два подростка зашли в неэксплуатируемое помещение на территории одного из предприятий Фрунзенского района столицы. Они увидели трансформаторный ящик, и один из ребят решил срезать провода. Кабели оказались под высоким напряжением, и от прикосновения к ним 16-летний подросток получил электротравму, несовместимую с жизнью.
Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В осмотре места происшествия принимают участие специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.
Как отметили в пресс-службе ГКСЭ, фиксируется следовая картина для последующего установления всех обстоятельств происшествия. Для установления точной причины смерти погибшего будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту Фрунзенский (города Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии.