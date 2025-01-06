В Минске от удара током погиб подросток

По данным следствия, сегодня вечером два подростка зашли в неэксплуатируемое помещение на территории одного из предприятий Фрунзенского района столицы. Они увидели трансформаторный ящик, и один из ребят решил срезать провода. Кабели оказались под высоким напряжением, и от прикосновения к ним 16-летний подросток получил электротравму, несовместимую с жизнью.