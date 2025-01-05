Число жертв пожара в кировском посёлке выросло до семи

«В Кировской области при разборе завалов обнаружены тела 3 погибших. Работы по разбору и проливке конструкций продолжаются», — сказано в телеграм-канале ведомства. Позднее в МЧС сообщили об обнаружении ещё одной жертвы пожара.
Прокуратура Кировской области начала проверку по факту случившегося. По данным ведомства, в многоквартирном жилом доме по договорам социального найма проживали преимущественно пожилые граждане. Областное управление СК выясняет все обстоятельства.
Напомним, площадь пожара в одноэтажном деревянном доме составила 480 квадратных метров. Его тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. В здании проживали 11 пожилых людей, ранее были найдены тела троих из них. Таким образом общее число жертв выросло до семи.