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При нападении на бар в Мексике погибли пять человек

Как рассказал пресс-секретаря правительства штата Табаско Фернандо Васкеса Росаса, пострадали семь граждан.

Источник: AP 2024

МЕХИКО, 5 января. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате атаки неизвестных на бар в городе Вильяэрмоса (штат Табаско) на юго-востоке Мексики. Об этом сообщило издание El Universal со ссылкой на пресс-секретаря правительства штата Фернандо Васкеса Росаса.

«Правоохранительные органы штата и федеральные службы развернули операцию по поиску виновных в убийстве пяти человек в баре в районе Тамульте города Вильяэрмоса», — заявил Васкес.

«По предварительным данным, в результате нападения пострадали семь человек, которым уже оказывается медицинская помощь. Район [происшествия] находится под контролем, генпрокуратура принимает меры по проведению соответствующего расследования», — добавил пресс-секретарь правительства Табаско.