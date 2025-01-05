При нападении на бар в Мексике погибли пять человек

МЕХИКО, 5 января. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате атаки неизвестных на бар в городе Вильяэрмоса (штат Табаско) на юго-востоке Мексики. Об этом сообщило издание El Universal со ссылкой на пресс-секретаря правительства штата Фернандо Васкеса Росаса.