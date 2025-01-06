В зоне СВО погиб поэт-песенник, написавший более 100 текстов для звёзд эстрады

Это случилось 3 декабря во время выполнения боевой задачи. Гегельский попал под обстрел украинской артиллерии, ранение оказалось смертельным.
«Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало», — рассказала его жена.
Гегельский написал более 100 стихотворений, строки которых в итоге стали текстами песен Николая Носкова, Анжелики Варум, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева и других известных российских певцов и певиц.
60-летний Олег Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. У него остался 10-летний сын.
Ранее в зоне спецоперации в возрасте 43-х лет погиб экс-игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев. Известно, что его тело до сих пор не смогли забрать с поля боя, поскольку в этих местах всё ещё продолжают вести активные боевые действия.