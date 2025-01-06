В зоне СВО погиб поэт-песенник, написавший более 100 текстов для звёзд эстрады

Ранее в зоне спецоперации в возрасте 43-х лет погиб экс-игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев. Известно, что его тело до сих пор не смогли забрать с поля боя, поскольку в этих местах всё ещё продолжают вести активные боевые действия.