В деревенском пансионате в Кировской области при пожаре погибли восемь человек

Напомним, о пожаре в одноэтажном многоквартирном деревянном доме в кировском посёлке Кильмезь стало известно днём 5 января. Его площадь составила 480 квадратных метров. Тушение огня осложнялось конструктивными особенностями здания. В здании проживали пожилые люди по договорам социального найма. Прокуратура и СК проводят проверки.