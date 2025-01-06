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В деревенском пансионате в Кировской области при пожаре погибли восемь человек

Тело восьмого погибшего обнаружено при разборе завалов после пожара в деревянном доме в посёлке Кильмезь Кировской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: Life.ru

«При разборе конструкций обнаружен восьмой погибший», — сказано в публикации ведомства в телеграм-канале.

Возгорание полностью ликвидировано. Причина всё ещё устанавливается. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России и следователи.

Работа следователей на месте пожара в одноэтажном доме в посёлке Кильмезь. Видео © Telegram / СУ СК России по Кировской области.

Напомним, о пожаре в одноэтажном многоквартирном деревянном доме в кировском посёлке Кильмезь стало известно днём 5 января. Его площадь составила 480 квадратных метров. Тушение огня осложнялось конструктивными особенностями здания. В здании проживали пожилые люди по договорам социального найма. Прокуратура и СК проводят проверки.