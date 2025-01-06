Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина и ребёнок погибли при столкновении двух легковушек на трассе под Самарой

Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе А-300 в Самарской области. Об этом сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Источник: Life.ru

Всё произошло на 100 км автодороги Самара — Большая-Черниговка — граница с Республикой Казахстан, уточнили в областной прокуратуре. Toyota Camry, двигаясь по встречной полосе, столкнулся с Hyundai Elantra. Пострадали семь человек, погибли водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai.

Обстоятельства аварии продолжают выясняться. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспеции.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с участием туристического автобуса, который перевернулся в Питкярантском округе Республики Карелия. В нём находились 43 человека. Пострадали 14 человек.