Число погибших при пожаре в доме в Кировской области выросло до 8 человек

Пожар произошел в поселке Кильмезь в воскресенье вечером. Глава региона Александр Соколов сообщил, что пожарные прибыли на место через три минуты после получения сообщения. В доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры, троим из них удалось быстро эвакуироваться.