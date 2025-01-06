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Число погибших при пожаре в доме в Кировской области выросло до 8 человек

В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Источник: Аргументы и факты

Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области увеличилось до восьми человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В сообщении уточняется, что в настоящее время пожар полностью ликвидирован. В ходе разбора конструкций спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, жертвами происшествия стали восемь человек.

На месте происшествия работают эксперты испытательно-пожарной лаборатории и дознаватели МЧС, которые выясняют причины пожара.

Пожар произошел в поселке Кильмезь в воскресенье вечером. Глава региона Александр Соколов сообщил, что пожарные прибыли на место через три минуты после получения сообщения. В доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры, троим из них удалось быстро эвакуироваться.