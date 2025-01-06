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Автомобиль упал в Иртыш: трагедия произошла не из-за гонки

Появились новые подробности утреннего инцидента на острове Бейбітшілік, сообщает El.kz со ссылкой на ABAI NEWS.

Источник: EL.kz

Первоначальная версия о том, что трагедия у обрыва реки Иртыш произошла из-за гонки, была опровергнута. После допроса единственного выжившего, которому удалось выбраться из утонувшего автомобиля, выяснилось, что причиной несчастного случая стала путаница педалей тормоза и газа.

«По данным полиции, причиной происшествия стало нарушение правил управления транспортным средством. Ошибка водителя привела к неконтролируемому движению автомобиля и его падению с обрыва».

сообщили в Департаменте полиции области Абай.

В машине находились четверо человек. Молодой человек и девушка смогли выбраться из тонущего автомобиля, однако девушку унесло течение. Её тело было найдено позже в районе 1-го микрорайона, в 11 километрах от места происшествия.

Водитель и ещё один пассажир остаются пропавшими. Поиски продолжаются, к операции привлечены спасатели и полицейские.