СК возбудил уголовное дело после смерти 8 человек при пожаре в кировском посёлке

Место пожара в кировском посёлке Кильмезь. Видео © Telegram / СУ СК России по Кировской области.
Днём 5 января в посёлке загорелся многоквартирный жилой дом. На данный момент опознаны останки шести жильцов пансионата в возрасте от 66 до 92 лет. Четырёх человек удалось вытащить из огня, их эвакуировали. Причина пожара выясняется.
Напомним, пожар в одноэтажном многоквартирном деревянном доме в кировском посёлке Кильмезь распространился на 480 квадратных метров. Тушение огня осложнялось конструктивными особенностями здания. В здании проживали пожилые люди по договорам социального найма. Всего на пепелище обнаружили тела восьми человек.