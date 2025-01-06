СК возбудил уголовное дело после смерти 8 человек при пожаре в кировском посёлке

Днём 5 января в посёлке загорелся многоквартирный жилой дом. На данный момент опознаны останки шести жильцов пансионата в возрасте от 66 до 92 лет. Четырёх человек удалось вытащить из огня, их эвакуировали. Причина пожара выясняется.