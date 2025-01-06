Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области уничтожили беспилотник

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Источник: Аргументы и факты

В Брянской области российские силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на территории области был обнаружен и уничтожен дрон, при этом пострадавших и разрушений не зафиксировано.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, который попытался нанести удар по Нововоронежской атомной электростанции в Воронежской области.