В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области российские силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на территории области был обнаружен и уничтожен дрон, при этом пострадавших и разрушений не зафиксировано.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, который попытался нанести удар по Нововоронежской атомной электростанции в Воронежской области.