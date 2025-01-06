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В США грузовой поезд рухнул в реку вместе с мостом

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Грузовой поезд рухнул вместе с мостом, по которому ехал, в реку Мэрис у города Корваллис штата Орегон, о погибших не сообщается, заявила полиция города.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудники полиции и пожарные были отправлены на место сообщения о рухнувшем железнодорожном мосте. Первоначальное расследование показало, что эстакада рухнула в то время, когда на ней находился грузовой поезд. На данный момент нет данных о пострадавших», — говорится в заявлении полиции на странице в Facebook*.

Произошло ЧП в субботу.

В заявлении полиция также просит местных жителей избегать места происшествия и не заходить в реку Мэрис, так как в ней все еще могут находиться обломки.

Местный телеканал KVAL со ссылкой на полицию отмечает, что поезд, который перевозил материалы для сельского хозяйства, мог рухнуть в реку из-за повреждения конструкции моста.

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