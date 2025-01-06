В США грузовой поезд рухнул в реку вместе с мостом

«Сотрудники полиции и пожарные были отправлены на место сообщения о рухнувшем железнодорожном мосте. Первоначальное расследование показало, что эстакада рухнула в то время, когда на ней находился грузовой поезд. На данный момент нет данных о пострадавших», — говорится в заявлении полиции на странице в Facebook*.