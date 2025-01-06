Два жителя Белгородской области ранены при атаке беспилотника ВСУ

«У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия. Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в телеграм-канале.