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В Кировской области возбудили дело после гибели восьми человек при пожаре

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Следователи возбудили уголовное дело после трагического пожара в многоквартирном доме в поселке Кильмезь Кировской области, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщается в Telegram-канале СУСК по региону.

Пожар произошел в воскресенье, и, по информации МЧС РФ, он был полностью ликвидирован. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, касающейся причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

По предварительным данным, возгорание произошло в дневное время 5 января в деревянном многоквартирном доме. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств, включая причины и очаг возгорания. Точное количество погибших еще устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске из-за пожара в деревянном частном доме погибли два человека. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.