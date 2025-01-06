МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС

Взрывы произошли в воскресенье примерно в 12:45 и 15:45. На данный момент отсутствуют подтверждения о повреждениях, вызванных взрывами. Команда МАГАТЭ также упомянула о том, что несколько раз слышала пулеметную стрельбу, исходящую с площадки станции.