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МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС

Предварительно, в результате произошедшего повреждений нет.

Источник: Аргументы и факты

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о двух громких взрывах, прогремевших возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующая информация была опубликована на сайте агентства.

Ранее администрация ЗАЭС сообщала о том, что украинский беспилотник атаковал крыше корпуса «Г», где располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Взрывы произошли в воскресенье примерно в 12:45 и 15:45. На данный момент отсутствуют подтверждения о повреждениях, вызванных взрывами. Команда МАГАТЭ также упомянула о том, что несколько раз слышала пулеметную стрельбу, исходящую с площадки станции.

В сообщении также отмечается, что за последние 24 часа в районе ЗАЭС было зафиксировано усиление интенсивности военных действий.

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС за весь прошлый год зафиксировали несколько десятков прилетов со стороны ВСУ.