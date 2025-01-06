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Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал село Ржевка

Пострадали два человека.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал село Ржевка в Шебекинском городском округе Белгородской области, что привело к ранениям двух мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал.

По словам главы региона, один из пострадавших получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго зафиксированы осколочное ранение головы, баротравма и контузия. Пострадавших уже доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода для оказания медицинской помощи.

В результате сброса взрывного устройства с беспилотника также пострадала инфраструктура села: выбито остекление и повреждены фасады двух многоквартирных домов, а также повреждены четыре легковых автомобиля.

Ранее двое взрослых и четверо детей получили ранения в результате атаки украинского дрона в Харьковской области.