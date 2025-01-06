Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал село Ржевка

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал село Ржевка в Шебекинском городском округе Белгородской области, что привело к ранениям двух мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал.
По словам главы региона, один из пострадавших получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго зафиксированы осколочное ранение головы, баротравма и контузия. Пострадавших уже доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода для оказания медицинской помощи.
В результате сброса взрывного устройства с беспилотника также пострадала инфраструктура села: выбито остекление и повреждены фасады двух многоквартирных домов, а также повреждены четыре легковых автомобиля.
Ранее двое взрослых и четверо детей получили ранения в результате атаки украинского дрона в Харьковской области.