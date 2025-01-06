Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал село Ржевка

По словам главы региона, один из пострадавших получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго зафиксированы осколочное ранение головы, баротравма и контузия. Пострадавших уже доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода для оказания медицинской помощи.