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Пожар стал причиной взрыва в жилом доме в Астане

В воскресенье, 5 января, вечером в районе Байконур в Астане в частном жилом доме прогремел взрыв — взорвался газовый баллон, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: t.me/qr_tjm

Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар начался поздним вечером в частном жилом доме по улице Карагандинская — загорелись мебель, домашние вещи и дверной проем. Возгорание привело к взрыву газового баллона с последующим повреждением межкомнатных перегородок.

Из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, троим из которых сотрудниками Центра медицины катастроф была оказана экстренная психологическая помощь.

Прибывшие на место ЧП спасатели демонтировали дверь и спасли мужчину 1966 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение огня, ликвидировать возгорание на площади 50 квадратных метров и эвакуировать три газовых баллона на безопасное от огня расстояние», — добавили в МЧС.

пожары
МЧС