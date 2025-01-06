Пожар стал причиной взрыва в жилом доме в Астане

Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар начался поздним вечером в частном жилом доме по улице Карагандинская — загорелись мебель, домашние вещи и дверной проем. Возгорание привело к взрыву газового баллона с последующим повреждением межкомнатных перегородок.