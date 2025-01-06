Пожар стал причиной взрыва в жилом доме в Астане

Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар начался поздним вечером в частном жилом доме по улице Карагандинская — загорелись мебель, домашние вещи и дверной проем. Возгорание привело к взрыву газового баллона с последующим повреждением межкомнатных перегородок.
Из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, троим из которых сотрудниками Центра медицины катастроф была оказана экстренная психологическая помощь.
Прибывшие на место ЧП спасатели демонтировали дверь и спасли мужчину 1966 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.
«Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение огня, ликвидировать возгорание на площади 50 квадратных метров и эвакуировать три газовых баллона на безопасное от огня расстояние», — добавили в МЧС.