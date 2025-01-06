Восьмилетняя омичка помогла мошенникам украсть 100 тысяч с карты мамы и бабушки

Восьмилетняя школьница из Большереченского района перевела 103 тысячи рублей со счетов бабушки и мамы мошенникам ради валюты в игре. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
В один из дней неизвестные в мессенджере убедили девочку, что она может получить виртуальную валюту в онлайн-игре. Все, что нужно было для этого сделать, — отправить реквизиты банковских карты родственников. Юная омичка поверила и пережала все необходимые данные.
Вскоре с карты бабушки школьницы исчезли 90 тысяч рублей, а со счета мамы — 13 тысячи рублей. Суммарно аферисты обогатились на 103 тысячи рублей.
Сотрудники полиции завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас они выясняют обстоятельства преступления.
Ранее мы сообщали, что мошенник заработал 130 тысяч рублей на омиче, который хотел купить фрезерный станок.