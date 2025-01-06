Штурмовавший Капитолий «Шаман» ожидает дня, когда Трамп его помилует

Американец Джейк Анджели, также известный как «шаман», который обрел популярность благодаря своему участию в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году, выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание помиловать участников этого события.
Американец отметил, что считает Трампа честным человеком, который держит свое слово.
«Он сказал, что сделает. Я верю, что он человек слова», — заявил Анджели в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось, что американец Кевин Лофтус, участник штурма Капитолия, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока. Ветеран армии США пытался покинуть страну, чтобы присоединиться к ВС РФ и участвовать в конфликте на Украине.