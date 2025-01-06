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Более 50 пешеходов поймали на нарушениях ПДД за сутки в Омской области

Водители чаще всего нарушали правила перевозки детей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области за минувшие сутки сотрудники ДПС поймали 52 пешеходов на нарушениях ПДД. Такие данные приводят в Госавтоинспекции.

В отношении водителей и пешеходов за сутки были заведены 576 административных дел за различные правонарушения.

За нарушение правил перевозки детей были составлены 38 протоколов, за нарушение правил проезда пешеходных переходов — 25, за проезд на запрещающий сигнал — 6.

Еще 13 водителей стали фигурантами административных дел за нетрезвое вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования.

На территории Омской области за сутки произошло всего лишь одно ДТП. В результате аварии пострадали два человека. Они получили травмы различной степени тяжести.

Ранее мы сообщали, что в центре Омска на два дня изменятся схемы движения транспорта из-за Рождественского полумарафона.