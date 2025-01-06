Роспотребнадзор Башкирии обследует домики, где отравились жители Москвы

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Башкирии выехали в горнолыжный центр «Уязы-Тау» в Октябрьский, где отравились несколько семей из Москвы.
Как сообщили в ведомстве, все гости не обращались за медицинской помощью и лечились самостоятельно.
«Сотрудники проводят обследование домиков отдыха, мест питания отдыхающих с применением лабораторных исследований. Информация отдыхающих относительно качества питания и антисанитарных условий в домиках, включая наличие мышей и следов их обитания также подлежит проверке», — добавили в Роспотребнадзоре.
Если специалисты выявят нарушения, юрлицу дадут рекомендации и предписания по их устранению.
Кроме того, проверки проводят прокуратура и следственный комитет.