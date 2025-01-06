Роспотребнадзор Башкирии обследует домики, где отравились жители Москвы

«Сотрудники проводят обследование домиков отдыха, мест питания отдыхающих с применением лабораторных исследований. Информация отдыхающих относительно качества питания и антисанитарных условий в домиках, включая наличие мышей и следов их обитания также подлежит проверке», — добавили в Роспотребнадзоре.