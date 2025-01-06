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Роспотребнадзор Башкирии обследует домики, где отравились жители Москвы

Также специалисты проверят информацию о наличии мышей.

Источник: Роспотребнадзор РБ

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Башкирии выехали в горнолыжный центр «Уязы-Тау» в Октябрьский, где отравились несколько семей из Москвы.

Как сообщили в ведомстве, все гости не обращались за медицинской помощью и лечились самостоятельно.

«Сотрудники проводят обследование домиков отдыха, мест питания отдыхающих с применением лабораторных исследований. Информация отдыхающих относительно качества питания и антисанитарных условий в домиках, включая наличие мышей и следов их обитания также подлежит проверке», — добавили в Роспотребнадзоре.

Если специалисты выявят нарушения, юрлицу дадут рекомендации и предписания по их устранению.

Кроме того, проверки проводят прокуратура и следственный комитет.

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