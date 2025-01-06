В Волгоградской области из-за мопеда вспыхнул жилой дом

Помните, что транспортное средство должно вовремя проходить техосмотр, а также обращайте внимание на его неисправность. Лучше всего доверить устранение неполадок специалистам. Ради собственной безопасности приобретите огнетушитель и держите его рядом с возможным местом воспламенения.