В Волгоградской области из-за мопеда вспыхнул жилой дом

Как сообщает МЧС России по региону, воскресным днем во второй половине дня воспламенился деревянный гараж, расположенный в переулке Остроумова города Новоаннинского. Затем пламя охватило растущую во дворе частного дома ель, а после этого загорелась и кровля жилого дома.
Огнеборцы 47-й ПСЧ потушили пожар, распространившийся на площади 35 квадратных метров.
Причиной возгорания специалисты назвали несоблюдение правил пожарной безопасности в ходе ремонта мопеда.
Помните, что транспортное средство должно вовремя проходить техосмотр, а также обращайте внимание на его неисправность. Лучше всего доверить устранение неполадок специалистам. Ради собственной безопасности приобретите огнетушитель и держите его рядом с возможным местом воспламенения.