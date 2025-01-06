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В Волгоградской области из-за мопеда вспыхнул жилой дом

Пожар произошел 5 января в Новоаннинском районе.

Как сообщает МЧС России по региону, воскресным днем во второй половине дня воспламенился деревянный гараж, расположенный в переулке Остроумова города Новоаннинского. Затем пламя охватило растущую во дворе частного дома ель, а после этого загорелась и кровля жилого дома.

Огнеборцы 47-й ПСЧ потушили пожар, распространившийся на площади 35 квадратных метров.

Причиной возгорания специалисты назвали несоблюдение правил пожарной безопасности в ходе ремонта мопеда.

Помните, что транспортное средство должно вовремя проходить техосмотр, а также обращайте внимание на его неисправность. Лучше всего доверить устранение неполадок специалистам. Ради собственной безопасности приобретите огнетушитель и держите его рядом с возможным местом воспламенения.

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