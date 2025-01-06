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Пожар потушили в кафе на улице Кожова в Иркутске

Пожар в центре Иркутска удалось потушить на площади 60 кв.м.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 6 января стало известно о ЧП, которое произошло в Иркутске. В ГУ МЧС по Приангарью сообщили о пожаре, который вспыхнул в одном из кафе города.

— В городе Иркутске ликвидировали пожар в кафе на улице Кожова, — рассказывают спасатели. — Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 14 человек.

Известно, что огонь удалось потушить на площади 60 квадратных метров. В борьбе с пламенем участвовали 19 специалистов МЧС России и четыре спецмашины. В настоящее время на месте работают дознаватели ведомства. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. К счастью, погибших и пострадавших нет.