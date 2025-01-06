Пожар потушили в кафе на улице Кожова в Иркутске

Известно, что огонь удалось потушить на площади 60 квадратных метров. В борьбе с пламенем участвовали 19 специалистов МЧС России и четыре спецмашины. В настоящее время на месте работают дознаватели ведомства. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. К счастью, погибших и пострадавших нет.