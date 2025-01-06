Осужден глава департамента экологии по ВКО

«В рамках превентивных мер оглашение приговора состоялось в онлайн-режиме в присутствии работников Комитета экологии и его территориальных подразделений. Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», — отметили в Антикоре.