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В Екатеринбурге горел дом на улице Просторной

Ночью 6 января в Екатеринбурге произошел пожар в частном жилом доме на улице Просторной.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, возгорание сигнал о возгорании поступил в 00:32.

На площади в 21 квадратный метр огонь повредил внутреннюю отделку и домашнее имущество в частном жилом доме.

В тушении пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава. В 00:51 огонь локализовали, в 01:16 открытое горение было прекращено, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02:54.

Как сообщалось ранее, за сутки на территории региона 58% пожаров произошли в жилом секторе. 28% пожаров произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

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