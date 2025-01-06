В Екатеринбурге горел дом на улице Просторной

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, возгорание сигнал о возгорании поступил в 00:32.
На площади в 21 квадратный метр огонь повредил внутреннюю отделку и домашнее имущество в частном жилом доме.
В тушении пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава. В 00:51 огонь локализовали, в 01:16 открытое горение было прекращено, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02:54.
Как сообщалось ранее, за сутки на территории региона 58% пожаров произошли в жилом секторе. 28% пожаров произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.