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В Амурской области произошло смертельное ДТП

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 янв — РИА Новости. ДТП, в результате которого погибли двое и трое пострадали, произошло на федеральной трассе «Амур» вблизи в ЗАТО Циолковский Амурской области, сообщает Госавтоинспекция региона.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, утром в понедельник на 1347-м километре автодороги «Амур» произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida.

«Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня вблизи ЗАТО Циолковский. В результате ДТП два человека погибли и три с травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной автоаварии стал выезд на встречную полосу движения. На месте автоаварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по ЗАТО Циолковский.