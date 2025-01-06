В Амурской области произошло смертельное ДТП

По данным ведомства, утром в понедельник на 1347-м километре автодороги «Амур» произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida.
«Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня вблизи ЗАТО Циолковский. В результате ДТП два человека погибли и три с травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Предварительной причиной автоаварии стал выезд на встречную полосу движения. На месте автоаварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по ЗАТО Циолковский.