Два ДТП с пострадавшими произошли в Астане (видео)

В Instagram-аккаунте Astana_pokazhet_ опубликовали видео от подписчика, которому удалось снять на видео последствия сразу двух ДТП, произошедших в Астане. По словам автора видео, одно из ДТП произошло на проспекте Кабанбай батыра с участием 4 автомобилей. Примерно через час тот же мужчина снял на видео последствия другого ДТП, которое произошло на пересечении улиц Жумабаева и Майлина.
Публикацию прокомментировали в патрульной полиции ДП Астаны.
«На проспекте Кабанбай батыра и улицы Арнасай, водитель автомобиля марки Kia, не учитывая видимость и направление движения, допустил столкновение с тремя автомобилями. В медучреждения были доставлены три пострадавших, которые после осмотра были отпущены», — сообщили в Департаменте полиции Астаны.
Также в полиции рассказали подробности второго ДТП.
«На перекрестке улиц Жумабаева и Майлина водитель автомобиля марки Toyota Camry при повороте налево не уступил дорогу транспортным средствам, движущимся прямо навстречу, и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП пострадавших нет. Материалы по данному происшествию в отношении водителя Toyota Camry будут направлены в суд Астаны», — сказано в сообщении.