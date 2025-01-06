Два ДТП с пострадавшими произошли в Астане (видео)

В Instagram-аккаунте Astana_pokazhet_ опубликовали видео от подписчика, которому удалось снять на видео последствия сразу двух ДТП, произошедших в Астане. По словам автора видео, одно из ДТП произошло на проспекте Кабанбай батыра с участием 4 автомобилей. Примерно через час тот же мужчина снял на видео последствия другого ДТП, которое произошло на пересечении улиц Жумабаева и Майлина.