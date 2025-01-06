В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух жителей в результате пожара

По версии следствия, ранним утром 5 января 2025 года произошло возгорание частного деревянного дома в Индустриальном районе города Хабаровска. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины 1946 и 1947 годов рождения. Причины пожара устанавливаются, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Следственной группой с участием следователя-криминалиста и дознавателей МЧС России проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводятся следственные и иные процессуальные действия.