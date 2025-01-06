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В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух жителей в результате пожара

Следственным отделом по Индустриальному району г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Источник: AmurMedia

По версии следствия, ранним утром 5 января 2025 года произошло возгорание частного деревянного дома в Индустриальном районе города Хабаровска. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины 1946 и 1947 годов рождения. Причины пожара устанавливаются, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Следственной группой с участием следователя-криминалиста и дознавателей МЧС России проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Внимание!

Следственное управление предупреждает граждан о необходимости соблюдения требований безопасности при обращении в быту с источниками открытого огня, электроприборами и отопительным оборудованием. Берегите себя и своих близких!

пожары