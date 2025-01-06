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Землетрясение в Бурятии зафиксировали иркутские сейсмологи 6 января

Эпицентр землетрясения был на северо-востоке Бурятии 6 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение зафиксировали иркутские сейсмологи 6 января 2025 года. Оно произошло в 13: 38 дня по местному времени. Энергетический класс — 11.3. О новых земных толчках сообщает иркутский филиал геофизической службы РАН в тг-канале «Землетрясения в Байкальском регионе».

— Координаты эпицентра — 55.25 с.ш. 116.17 в.д., — уточняют представители службы.

Эпицентр находился южнее поселка городского типа Таксимо. А если быть точнее, то в сельском поселение Усойское. Во избежание паники, допустимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации.