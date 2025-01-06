Землетрясение в Бурятии зафиксировали иркутские сейсмологи 6 января

Землетрясение зафиксировали иркутские сейсмологи 6 января 2025 года. Оно произошло в 13: 38 дня по местному времени. Энергетический класс — 11.3. О новых земных толчках сообщает иркутский филиал геофизической службы РАН в тг-канале «Землетрясения в Байкальском регионе».