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На севере Волгограда женщина на «Рено» протаранила такси и две машины

В Волгограде автомобилистка устроила массовую аварию.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 5 января, на улице Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло массовое ДТП. По предварительным данным, около семи часов вечера «Рено Логан» под управлением женщины-водителя летел на полной скорости. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, напротив дома № 43а/1 произошло первое столкновение — «Логан» врезался в такси той же марки. Затем легковушка задела две припаркованные машины.

— В результате ДТП пассажир автомашины такси «Рено Логан» доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, — уточнили в полиции региона.

Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Невнимательность может обернуться серьезными последствиями.