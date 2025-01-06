На севере Волгограда женщина на «Рено» протаранила такси и две машины

Накануне, 5 января, на улице Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло массовое ДТП. По предварительным данным, около семи часов вечера «Рено Логан» под управлением женщины-водителя летел на полной скорости. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, напротив дома № 43а/1 произошло первое столкновение — «Логан» врезался в такси той же марки. Затем легковушка задела две припаркованные машины.