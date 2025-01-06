Летевший из Сочи самолет совершил внештатную посадку из-за 6-летнего ребенка

В аэропорту Минеральных Вод совершил экстренную посадку самолет Airbus A321, летевший из Сочи в московский аэропорт «Шереметьево». Причиной ЧП стало плохое самочувствие 6-летнего пассажира, сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал AVIAINCIDENT. Инцидент произошел вечером 4 января.
По данным источника, маленький пассажир потерял сознание во время перелета из Сочи в Москву. Пилот судна принял решение уйти на запасной аэродром и объявил сигнал срочности «ПАН». В Минводах ребенка уже ожидала бригада скорой медицинской помощи. Посадка прошла успешно. О дальнейшем состоянии здоровья ребенка информации нет.