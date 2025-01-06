На Кубани с 8 января начнут разрабатывать способы борьбы с мазутом

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. В результате аварии в Черное море попало около 3 тыс. тонн мазута, что привело к загрязнению 54 км береговой линии. Спасательные службы собрали более 96 тыс. тонн грунта.