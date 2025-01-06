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Под Красноярском произошло смертельное ДТП с грузовиком

Об этом рассказали в ГАИ. В Красноярском крае произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб молодой водитель.

Источник: ГИБДД

В Красноярском крае произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб молодой водитель. Авария случилась в Канском районе на трассе Р-255 «Сибирь» и затронула три автомобиля.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Митсубиси», направлявшийся в сторону Канска, на 1035-м километре трассы потерял управление и врезался в бордюрное ограждение. В результате этого столкновения его автомобиль столкнулся с фурой «Скания» и легковым автомобилем «Тойота». Удар был настолько сильным, что автомобили были смяты и разбросаны по дороге.

К несчастью, водитель «Митсубиси» скончался на месте происшествия. Его 26-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами.