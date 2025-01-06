Под Красноярском произошло смертельное ДТП с грузовиком

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Митсубиси», направлявшийся в сторону Канска, на 1035-м километре трассы потерял управление и врезался в бордюрное ограждение. В результате этого столкновения его автомобиль столкнулся с фурой «Скания» и легковым автомобилем «Тойота». Удар был настолько сильным, что автомобили были смяты и разбросаны по дороге.