В Октябрьском округе пожар уничтожил часть дачного дома

Вечером 5 января в садоводстве «Мир» произошло возгорание дачного дома. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров. Для ликвидации пожара на место выехали 15 сотрудников МЧС, которые задействовали три единицы техники.
Открытое горение удалось потушить к 21:07. Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.
Напомним, зимой риск пожаров в дачных домах возрастает из-за использования отопительных приборов и неисправных печей.