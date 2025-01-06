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Загорелся двухэтажный дом: в Крыму потушили пожар в Орджоникидзе

В Крыму загорелся двухэтажный дом в Оржоникидзе.

Источник: МЧС РФ

В крымском поселке городского типа Орджоникидзе, который находится в окрестностях Феодосии, удалось потушить пожар.

«Произошло возгорание жилого двухэтажного дачного дома в пгт. Орджоникидзе», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Пламя полыхало на тридцати квадратных метров жилого дома.

На месте ЧП прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства, которые отработали в привычном алгоритме: звено газодымозащитной службы провело разведку, затем были поданы стволы на тушение.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

В ведомстве отметили, что к тушению возгорания привлекалось двадцать человек и пять единиц техники. Названа и причина инцидента — неисправность дымохода.

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