Загорелся двухэтажный дом: в Крыму потушили пожар в Орджоникидзе

В крымском поселке городского типа Орджоникидзе, который находится в окрестностях Феодосии, удалось потушить пожар.
«Произошло возгорание жилого двухэтажного дачного дома в пгт. Орджоникидзе», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
Пламя полыхало на тридцати квадратных метров жилого дома.
На месте ЧП прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства, которые отработали в привычном алгоритме: звено газодымозащитной службы провело разведку, затем были поданы стволы на тушение.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
В ведомстве отметили, что к тушению возгорания привлекалось двадцать человек и пять единиц техники. Названа и причина инцидента — неисправность дымохода.