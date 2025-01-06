Пауэрлифтер выскочил из Toyota и жестоко избил дедушку прямо на переходе во Владивостоке

На кадрах видно, как мужчина на «зебре» задевает белый автомобиль. После этого водитель выскакивает из машины и наносит несколько ударов по лицу пешехода, в результате чего пенсионер падает на землю. ЧП произошло на улице Приходько, в районе железнодорожного переезда на Луговой.