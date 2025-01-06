Двое мужчин погибли в результате пожаров в Челябинской области

В посёлке Тарасовке Чесменского района загорелась надворная постройка на улице Заречной. Огонь быстро перекинулся на баню и частный дом. Погиб 78-летний мужчина.
— По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Еще один мужчина 64 лет погиб в результате пожара в жилом доме на улице Шахтёрской в Коркино. Его тело обнаружили в коридоре. Возгорание произошло из—за неосторожности при курении.
В декабре в Челябинске собственник загоревшейся квартиры притворился спящим при появлении огнеборцев. Он побоялся ответственности за пожар, который устроил и сам потушил.