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Двое мужчин погибли в результате пожаров в Челябинской области

В Челябинской области двое мужчин погибли в результате пожаров. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Источник: Pchela.News

В посёлке Тарасовке Чесменского района загорелась надворная постройка на улице Заречной. Огонь быстро перекинулся на баню и частный дом. Погиб 78-летний мужчина.

— По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

отметили в пресс-центре.

Еще один мужчина 64 лет погиб в результате пожара в жилом доме на улице Шахтёрской в Коркино. Его тело обнаружили в коридоре. Возгорание произошло из—за неосторожности при курении.

В декабре в Челябинске собственник загоревшейся квартиры притворился спящим при появлении огнеборцев. Он побоялся ответственности за пожар, который устроил и сам потушил.

МЧС
пожары