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В Волгодонске легковушка врезалась в столб

Водитель на легковушке повредил фонарный столб в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске водитель отечественной легковушки врезался в столб. В итоге опора сломалась и опасно наклонилась над дорогой. Это происшествие утром 6 января подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции.

— Транспорт получил механические повреждения, без пострадавших, — прокомментировали в ведомстве.

Добавим, по словам очевидцев, авария произошла ночью на улице Молодежной. Рядом со столбом, предварительно, видели автомобиль «ВАЗ 2107».

Автолюбителям следует строго соблюдать ПДД. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться.