В Волгодонске легковушка врезалась в столб

В Волгодонске водитель отечественной легковушки врезался в столб. В итоге опора сломалась и опасно наклонилась над дорогой. Это происшествие утром 6 января подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции.
— Транспорт получил механические повреждения, без пострадавших, — прокомментировали в ведомстве.
Добавим, по словам очевидцев, авария произошла ночью на улице Молодежной. Рядом со столбом, предварительно, видели автомобиль «ВАЗ 2107».
Автолюбителям следует строго соблюдать ПДД. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться.