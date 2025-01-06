Трое человек погибли и один пострадал на пожарах в Иркутской области за сутки

11 пожаров произошло в Иркутской области за сутки. Четыре возгорания ликвидированы в хозпостройках, по одному — в многоквартирном и частном жилом доме, в строительном вагончике, административном здании и магазине. Также были потушены два возгорания мусора, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, причиной четырех пожаров стало короткое замыкание электропроводки, трех — неосторожное обращение с огнём, еще трех — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Из-за аварийного режима работы электросети произошло одно возгорание. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на пожаре в строительном вагончике в поселке Дзержинск Иркутского района погиб один человек, еще один получил травмы.
Напомним, что ночью 6 января произошел пожар в жилом доме в Алзамае Нижнеудинского района. В результате возгорания погибли два человека. В ликвидации огня принимали участие 11 спасателей и пять единиц техники.