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Трое человек погибли и один пострадал на пожарах в Иркутской области за сутки

Основной причиной возгораний стало короткое замыкание электропроводки.

11 пожаров произошло в Иркутской области за сутки. Четыре возгорания ликвидированы в хозпостройках, по одному — в многоквартирном и частном жилом доме, в строительном вагончике, административном здании и магазине. Также были потушены два возгорания мусора, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, причиной четырех пожаров стало короткое замыкание электропроводки, трех — неосторожное обращение с огнём, еще трех — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Из-за аварийного режима работы электросети произошло одно возгорание. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на пожаре в строительном вагончике в поселке Дзержинск Иркутского района погиб один человек, еще один получил травмы.

Напомним, что ночью 6 января произошел пожар в жилом доме в Алзамае Нижнеудинского района. В результате возгорания погибли два человека. В ликвидации огня принимали участие 11 спасателей и пять единиц техники.

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