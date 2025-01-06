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Аферисты массово крадут соцвыплаты для детей в России

Мошенники в России массово воруют выплаты, которые предназначены детям. Об этом пишет газета «Известия». Правоохранительные органы в курсе проблемы и ведут регулярную борьбу с печальной тенденцией, выявляя группировки, которые поставили на поток незаконное получение свидетельств о рождении.

Источник: ДЕЙТА

По данным МВД, в результате оперативно-розыскной и следственной деятельности зафиксировано 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений. По ним 631 женщина получила социальные пособия или материнский капитал в 59 регионах России.

«По данным фактам возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечено 217 лиц», — добавили в ведомстве.

Например, один из таких случаев произошел на Камчатке. Аферистки Светлана и Сабина Оглы с помощью подставных свидетелей получили в ЗАГСе свидетельство о рождении детей, который в реальности не существует. Благодаря этому злоумышленницы похитили порядка 2,2 миллиона рублей, предназначенных детям.

Подчеркивается, что 40% украденных мошенниками денег уходит на финансирование ВСУ, о чем сообщил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.