Аферисты массово крадут соцвыплаты для детей в России

Например, один из таких случаев произошел на Камчатке. Аферистки Светлана и Сабина Оглы с помощью подставных свидетелей получили в ЗАГСе свидетельство о рождении детей, который в реальности не существует. Благодаря этому злоумышленницы похитили порядка 2,2 миллиона рублей, предназначенных детям.