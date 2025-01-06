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Родители ответят за детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе

Хулиганам всего 8 лет.

Правоохранители Санкт-Петербурга установили личности хулиганов, которые вечером 5 января потушили Вечный огонь в Красном Селе. Оказалось, что это двое мальчиков восьми лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с несовершеннолетними в присутствии их законных представителей была проведена профилактическая беседа. Вероятно, что отвечать за преступление будут их родители — матерей и отцов привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Вечный огонь у мемориала в Красном Селе потушили 5 января около шести часов вечера. О ЧП в полицию сообщили неравнодушные.