Родители ответят за детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с несовершеннолетними в присутствии их законных представителей была проведена профилактическая беседа. Вероятно, что отвечать за преступление будут их родители — матерей и отцов привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).